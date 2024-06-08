古美術　中国　古玩　緑釉銀化古壺　発掘品　一世紀頃　漢時代

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商品詳細
発掘品中国漢時代 一世紀頃緑釉銀化 古壺ヘラ横縞優しい緑釉銀化壺壺の型も良く自然に出た緑釉銀化が所どころあり発掘当時のままの保存状態が素晴らしい品です珍しく割れかけ、ひびありません宜しくお願いいたします
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