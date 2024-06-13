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商品詳細
RolandローランドJC-20JazzChorusジャズコーラス日本製です。年式を考えましたら美品と思います。ガリもなく古いものにしては状態はかなり良い方だと思います。かなり小さい割にはスピーカー2発なので大きな音も出せます。素直な音が出るアンプのため、エフェクターを使っての音の違いが分かりやすいです。徐々に値上がりしてきてるアンプですし、特に日本製は人気モデルなので大変お勧めです。ローランドコンボアンプのベストセラーモデルにしてクリーンアンプの決定版であるRolandJCシリーズ！！5インチスピーカーを2発搭載した20W出力のコンパクトなジャズコーラス！出力10W+10Wのステレオ、JCには欠かせない2段階切替えのコーラスを内蔵したギターアンプです。写真が全てです。中古なりの使用感はございますが、演奏上の問題はございません。中古品にご理解の無い方、神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/displease102931.html
http://narcologia.ru/goods/marshal286480.html
http://narcologia.ru/goods/troupe79211.html
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状態良 Roland JC-20 jazz chorus JC20 日本製-
状態良 Roland JC-20 jazz chorus JC20 日本製 ランキング第1位 9129円 ...
Roland JC-20 JAZZ CHORUS-20 日本製 - 通販 - hanackenovinky.cz
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状態良 Roland JC-20 jazz chorus JC20 日本製 - アンプ
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