旅客機プラモデル B787-8 【スタンド付】

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旅客機プラモデルB787-8【スタンド付】たまねこ様専用ボーイング787-8ANAプラモデルです。旅客機が大好きで、空港によく行きます。自宅でも眺められればと思い作りはじめました。LEDは合計13箇所点灯します。詳細は画像を確認ください。ランディングライト3個白色アンチコリジョン2個赤色主翼航法灯2個赤色と緑色主翼衝突防止灯2個白色ストロボ尾部衝突防止灯2個白色ストロボロゴ灯2個白色を搭載しています。アンチコリジョンライトとして、1秒間隔に赤色LEDが2個点滅する回路と、白色ストロボは別回路設計をしているため、タイミングがずれることでリアルに見えます。単三電池3つを電池ボックスに入れて、スイッチをONにすると常時点灯します（電池は付属しません）カメラで写真や動画などを撮るとすごく本物っぽく見えます。ANAの青色部分モヒカンブルーはデカールシールを使用すると、隙間ができる場合があるため、こつこつとマスキングテープを貼り、スプレーで仕上げています。ANAロゴなどのデカールシール部分においても剥がれないように、全体にクリアコートしてあります。素人の自作品なので、ムラ、はみ出し等もあり完璧ではないため、気にならずに眺めていたい方にのみオススメしますが、ご理解頂き楽しみたい方はご検討よろしくお願い致します。配送時には十分注意させて頂きます。検索旅客機プラモデルB787ハセガワ模型リアルLEDANA飛行機