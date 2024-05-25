朝鮮・高麗〜李氏朝鮮「大理石・新羅高麗仏」朝鮮仏教・古玩百済仏像・古大理石

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●ご観覧ありがとうございます。感恩戴獲！ご購入前には『プロフィール』をご覧下さい。★ご愛顧・報恩謝徳★商品・期間限定pricedown＄16,800円➡︎7,700円※※※ご紹介のお品は朝鮮・高麗〜李氏朝鮮時代の大理石「石仏・新羅高麗仏」時代風化による擦れや表面変色等はありますが大変貴重な逸品です。※石仏高さサイズ21cm※重量545g●朝鮮半島石仏インド〜中国を渡り…朝鮮三国高句麗・百済・新羅に伝搬した。●高麗期高麗は918年に王健によって建国されました。高麗は新羅同様に仏教を保護し鎮護国家思想「仏の力で国を守ろうという考え方」のもと寺院は歴代の王や貴族たちの庇護を受けて一大勢力にまで成長していきます。そのため高麗の時代には様々な仏教文化が花開きます。●李氏朝鮮李氏朝鮮は1392年8月から1897年10月にかけて朝鮮半島に存在した国。高麗の次の王朝にあたり朝鮮の歴史における最後の統一王朝である。●朝鮮仏教朝鮮半島への仏教の伝来は4世紀後半に魏晋南北朝時代…仏教発祥の地インドにはじまり中国・朝鮮半島・日本へと伝わりました。朝鮮半島では朝鮮三国高句麗・百済・新羅に伝搬した。仏教は胡人の僧阿道の手により高句麗と新羅にもたらされた。●朝鮮国・仏像製造仏教の母国「高句麗・百済・新羅」にも伝えられ弥勒信仰とともに６〜７世紀にかけて朝鮮三国で多数造られました。※※※★古玩・商品評価値と価格時代ある古い品には定価が無く入手経路・入手価格も様々です。品物の価値観は人それぞれ異なります。入手価格・自己価値観・コンディション・評価値にメルカリ手数料+送料を基準に価格設定しております。★数品ご購入希望の場合は事前に必ずコメント下さい…値引サービス★値引交渉コメントのお願い『メルカリ手数料＋送料』が掛かる事をご理解の上「良識範囲価格」提示でお願いします。許容範囲を超えた希望価格には応じられない事をご理解の上宜しくお願い致します。▲注・お願い…コメントアクセスへのご対応・ご返答に対してスルーはしないで下さい。