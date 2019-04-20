最後です【新品】TDM-700DD2 ドナルドダック チューナー\u0026メトロノーム

【新品/未使用品】TDM-700DD2ドナルドダックチューナー\u0026メトロノーム〈特徴〉・チューナーとメトロノームが同時に使えるデュアル機能搭載・バックライト付きの大きな液晶で音名とリズムを表示・単４形乾電池２本で長期電池寿命〈チューナー〉・幅広いキャリブレーション範囲(４１０Hz〜４８０Hz)・３オクターブの基準音に沿ったチューニングが可能・純正な長三度、短三度の音程を示すマーク付き・音を聴きながらメーターでチューニングができるサウンドバック機能付き〈メトロノーム〉・ペンデュラムステップ(振り子メトロノームの数値)とフルステップの２種類のテンポ設定が可能・多彩なリズムバリエーション(０〜９拍子、５種類のリズム内蔵)・好みのテンポを測定、表示するタップ機能#YAMAHA#TDM_700DD2ドナルドダックチューナー_メトロノーム



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