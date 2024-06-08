萩焼　田原陶兵衛　掛け花入

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商品詳細
萩焼、田原陶兵衛窯の掛け花入れになります。未使用品の物を祖母より譲り受けました。掛けの部分に梱包部材が巻いてありました。落ち着いた柄でいい雰囲気のものに思われます。よろしくお願い致します。共箱、共布です。口径(外径)4.2cm胴径10.2cm高さ16.0cm
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