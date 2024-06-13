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ポケカ ポケモンカード 151 AR 18種類 コンプリート コンプ フルコンプ
商品番号 X19263260236
商品名

ポケカ ポケモンカード 151 AR 18種類 コンプリート コンプ フルコンプ
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

━━━━━━━━━━━━━━━━━※ポケモンカード多数出品中※クレイバースト・バイオレット・１５１出品出来ていないもの多数あり⚡︎コメントからご質問くださいm(__)m━━━━━━━━━━━━━━━━━ポケカポケモンカード151sv2aARコンプリートコンプ18種類166フシギダネ167フシギソウ168ヒトカゲ169リザード170ゼニガメ171カメール172キャタピー173ピカチュウ174ニドキング175コダック176ニョロゾ177ゴーリキー178モンジャラ179バリヤード180オムナイト181カビゴン182ハクリュー183ミュウツー※各1枚ずつ全て自引き。コレクターなので使用はしてません(^^)初期傷等ございます。プレイ用としてご購入お願い致します。すり替え防止の為、返品・交換は致しかねます。予めご了承ください。151で多数報告されている裁断の荒さや初期傷、印刷過程の縦線横線などあります。ご理解頂ける方のみご検討お願いいたします。スリーブいれてます。らくらくメルカリ便(ネコポス)発送同梱ご希望の方は必ずご購入前にコメント下さい☆やどりぎのタネつるのムチまるやけひをはくかえんだいもんじからにこもるすもぐり特性かいてんアタックはっぱをたべるじゅうでんピカパンチはりきりキングベノムインパクトかんがえすぎるみずでっぽうスプラッシュかえるとびやまどつきまきつきさほうたたくものまねバリアサイコパワーしょくしゅでもどすくいいじバッタンプレスアクアスラッシュリフレクトバリアサイコストライク
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