ディズニー　Sowa\u0026Reiser ミッキーマウス　絵画エッチング　Disney

◆お手数ですが、ご購入前にプロフィールを一読頂けますようお願い申し上げます。アンティーク感のある雰囲気の良い額装でインテリアとしてオススメです♪デザイン違いの商品も出品しております。コンディション：白地部分に保管中の若干の薄い変色シミがあります。額縁に若干のスレや小キズ、薄いヨゴレ等があります。少し角にカケがありますので最後の画像にてご確認下さい。裏紙に若干の傷みとガラス部分にスレキズとくすみ汚れがあります。外装等を含む実店舗購入レベルの完全な新品をお求めの方や細部にこだわる方、上記が気になる方はご購入をお控えください。#REDAPPLE出品の小物雑貨インテリア類はこちらから→■意図せず記載事項に誤りがあった場合は、画像優先にさせて頂きます。画像をよくご確認の上ご購入下さい。■複数まとめてご購入をご希望の場合、送料分等で若干多めに値引き出来る場合がありますので、ご購入前にご相談下さい。アンティークビンテージヴィンテージソーワ＆ライザーvintage



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