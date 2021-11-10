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- 新品級！XDJ-RX3 2chオールインワンDJシステム (Black)
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商品詳細
2023年7月に購入。ほぼ新品です。購入してから室内で数度ほど使用したのみ。野外や持ち出しなしです。使用する機会が少なく出品いたします。動作などまったく問題ありません。付属品:元箱、説明書、USBケーブル、電源ケーブルとなります。(欠品はありません)
http://narcologia.ru/goods/stair542700.html
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