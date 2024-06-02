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ESP アクティブピックアップ EMG fgi
商品番号 P156927020
商品名

ESP アクティブピックアップ EMG fgi
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,684 円
在庫状況 あり

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商品詳細

espのアクティブピックアップです。emgと同じように電池を繋ぐタイプです。アクティブだとエフェクターのりがよくノイズが少ない特徴があります。なかなか出ない一品です。リード線30cmアース15cm通電ok
http://narcologia.ru/goods/recycling195014.html
http://narcologia.ru/goods/ordering994579.html
http://narcologia.ru/goods/capitation209808.html
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