ESP アクティブピックアップ EMG fgi

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商品詳細
espのアクティブピックアップです。emgと同じように電池を繋ぐタイプです。アクティブだとエフェクターのりがよくノイズが少ない特徴があります。なかなか出ない一品です。リード線30cmアース15cm通電ok
http://narcologia.ru/goods/recycling195014.html
http://narcologia.ru/goods/ordering994579.html
http://narcologia.ru/goods/capitation209808.html
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