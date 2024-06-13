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中国　玉石彫刻　仏手柑　急須　C　4827
商品番号 E99667572627
商品名

中国　玉石彫刻　仏手柑　急須　C　4827
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,356 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約7.5cm　幅約13.5㎝×幅約7㎝　重さ約369g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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