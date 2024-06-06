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ドラムペダルケース
商品番号 Q67819310084
商品名

ドラムペダルケース
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。Pearlのドラムペダルケースです。シングルペダルケースとなります。EPB-1SinglePedalBag・セミハード/ショルダー付・内寸：横約38×縦約23.5×奥行約17cm※寸法は若干の個体差が生じる場合があります。購入して外に持ち出すことなく自宅保管だったため、状態は非常に良いです。素人保管の旨はご了承ください。匿名配送のらくらくメルカリ便での発送予定です。即購入可能です。#pearl#ドラム#フットペダル
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