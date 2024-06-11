花瓶龍泉釜/三彩ご購入の前に必ず在庫の確認をお願いします。直径19㎝×高さ18cm口径10㎝内径8㎝緑のグラデーションがとても美しい素敵な花瓶ですコレクションで飾っていましたが置場所がなくなり手放す事となりました。大事になさって下さる方のご購入希望します。#住まい#インテリア#雑貨#アンティーク#置物#花瓶#壺#コレクション#龍泉釜#美術品#陶芸#工芸品



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