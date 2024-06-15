13 掛軸　十三佛　四国八十八箇所　お遍路　御朱印　木箱付き

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※ご覧頂きありがとうございます。下記内容をご確認の上お取引お願い致します。※商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。【商品説明】サイズ全体:縦約193cm横約67.5cm四国八十八箇所、御朱印付きの「十三佛」です。【状態】所々にヤケ、シミ等ありますが、ぱっと見、気にならないかと思います。【発送方法】木箱をプチプチで包んで、ラップを巻いて発送致します。自宅保管品ですので、神経質な方や完璧を求める方はご遠慮ください。・素人による採寸です。多少の誤差はご了承下さい。・しっかり検品しているつもりですが、見落としがないとは言い切れませんので、ご了承下さい。・画像は室内でスマホで撮影しているため、天気などによって実物の色のように写らない事がございますのでご了承下さい。以上、ご理解頂いた上でのご購入をお願い致します。検索用掛軸 掛け軸 美術品 美術館水彩画 水墨画 書 書道アンティーク ビンテージ ヴィンテージ コレクションアクセサリー インテリアコレクション レア飾り 壁掛け 十三仏四国八十八ヶ所