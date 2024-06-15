掛軸 野村雪草 「松竹梅鶴亀」共箱 太巻き

掛軸野村雪草「松竹梅鶴亀」共箱太巻き健康長寿の象徴である鶴と亀。寒さの厳しい冬でも美しい葉や花で豊かな生命力を思わせてくれる松竹梅は、日本で祝い事の象徴です。正月をはじめ、あらゆる慶祝時に縁起のいい図柄だと思います。軸先:木その他:共箱【サイズ】横57.6cm×縦191.0cm（軸先含まない）【状態】特に目立ったシミや汚れ等がなく、比較的綺麗な状態だと思います。箱には多少シミがあります。画像でよくご確認の上ご購入ください。お取引に関する注意事項をプロフィールに記載していますので、ご購入前にご確認くださいますよう宜しくお願い致します。



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