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WEI YIN MUSICAL Co.【MAPLE LEAF 】チェロ 4/4
商品番号 R48488767213
商品名

WEI YIN MUSICAL Co.【MAPLE LEAF 】チェロ 4/4
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 10,105 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は当ページをご覧頂きありがとうございます気持ちの良いお取引を心がけて行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。----------------------------------------⭐️一点物になりますのでお早目のご検討を！⭐️値下交渉は柔軟に対応しています！⭐️即購入OK！取置・専用はしていません！⭐️直接取引歓迎します⭐️----------------------------------------✳商品について大変人気な商品です。即購入OKです！WEIYINMUSICALCo.【MAPLELEAF】チェロ4/4✳付属品本体弓※写真に写っているものがすべてになります。✳外観の状況割れなし。詳しくは商品写真にてご覧ください。清掃・アルコールでの除菌を行なっております。✳動作状況出品にあたり、音出し確認済みですがメンテナンス必要です。✳保管状況大切に暗所で保管しておりました。喫煙者・ペットなどいない環境です。✳その他楽器のため、送料込み不可業者に依頼し大切に輸送させていただきます。#チェロ#YAMAHA#ヴァイオリン#ビオラ#コントラバス
http://narcologia.ru/goods/stage889197.html
http://narcologia.ru/goods/waveform492817.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture10941.html

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