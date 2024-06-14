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- 【墨研】玉泉堂・弘法堂◆高級一般書道筆 4本セット◆未使用◆書道具 文房四宝 和
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商品詳細
書道・習字用品···筆○「蘭亭」熊野筆弘法堂コリンスキー毛￥10,000○「三号竹涼」玉泉堂繪戸組製コリンスキー純鼬毛￥18,000○「五号久遠」玉泉堂鼬毛￥8,000○「四号研道」玉泉堂鼬毛￥7,000○当時の定価で、4点合計￥43,000(税別)の高級書道筆です。●鼬毛の中でも最高品質のコリンスキー毛が使用された一般書道筆です。特に繪戸組(えどぐみ)製は初心者から上級者、師範までご使用いただけます。●臨書での登竜門である、王羲之の「蘭亭序」、欧陽詢の「九成宮醴泉銘」など、行楷書で切れのある厳しい線をマスターするのに最適かと思います。●商品の発送は、メルカリ便を予定しています。
http://narcologia.ru/goods/approximate171620.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement748599.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic560612.html
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墨研】玉泉堂◇一般書道筆 5種セット 鼬毛◇未使用品◇書道具 文房四宝 ...
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