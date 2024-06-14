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アルティメットルミナス17 パンドン(改造パーツ付き)
商品番号 B97102312976
商品名

アルティメットルミナス17 パンドン(改造パーツ付き)
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアシリーズ···ウルトラマン造形シリーズ···アルティメットルミナス部屋の整理のため出品します。傷も無く綺麗だと思われます。セブンのアクリルスタンドもお付けします。即購入可#ウルトラセブン
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate787848.html
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