アルティメットルミナス17 パンドン(改造パーツ付き)

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商品詳細
フィギュアシリーズ···ウルトラマン造形シリーズ···アルティメットルミナス部屋の整理のため出品します。傷も無く綺麗だと思われます。セブンのアクリルスタンドもお付けします。即購入可#ウルトラセブン
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate787848.html
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