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- グルーシャsar （sv2P_095/071）自引き品
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。自引き後、すぐにスリーブとカードローダーに入れて防湿庫にて大事に保管してあります。★状態は写真にてご判断ください。購入後ノークレーム、ノーリターンでお願いします★発送は硬質ケースに入れてクッション材を巻いて、濡れ折れ対策をして［らくらくメルカリ便（ネコポス）］で出品者負担にておこないます※あくまで中古ですので神経質な方のご購入はご遠慮くださいボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···種別···シングルカードシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットセット···拡張パックスノーハザードカード名···095グルーシャレアリティ···SAR鑑定状況···未鑑定
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