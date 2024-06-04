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SOPHIA JOYSOUND 獅子に翼Ⅴ ポストカード コンプリートセット
商品番号 K58955793231
商品名

SOPHIA JOYSOUND 獅子に翼Ⅴ ポストカード コンプリートセット
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 6,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値下げ中17000円→16000円【商品説明】SOPHIAJOYSOUNDポストカード　コンプリートセット全12種類松岡充都啓一赤松芳朋豊田和貴黒柳能生獅子に翼Ⅴ　コラボ　ポストカード　ジョイサウンド　ノベルティー　特典　カラオケ　非売品　【商品状態】ポストカードはお店でランダムで袋の中から選ぶ方法での入手です。配送の際も折れ曲がらないように準備致しますが、神経質な方はご遠慮くださいm(__)m【補足】コンプリート目指して被ってしまったカードです。友達にも協力してもらっていたらコンプリートセットが自分用以外にも出来てしまったので出品します。一枚ずつポストカード用のクリアファイルに入れてから発送します❗グッズ種類...ポストカード
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