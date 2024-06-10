龍門（佐々将吉）掛け軸

形式...掛け軸・掛軸縁起物（動物、花鳥）画題…龍門作者…佐々将吉仕上…尺五立約）横５４.５cm、縦１９０cm美品です。購入した時に１～２度、飾りましたが、箱に入れて保管していました。引越しを機に出品をしょうと思いました。「龍門」佐々将吉氏の縁起物の鯉がきにいり購入しました。状態はかなり良好な状態です。リユース商品、古美術品であることを理解の上、ご購入下さい。質問等ございましたら、コメント欄からどうぞ。質問をお待ちしております。



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