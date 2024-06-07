CASIO PX-120DK プリビア

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送料込み。メルカリ内最安値（Amazonで39800円）強弱もある程度付けられます。メトロノーム機能も練習でめちゃくちゃ便利です。音楽の仕事をしていますが、賃貸での練習に使える位優秀です。今回、新しいものを購入したため出品します。☆宮城県仙台市。取りに来ていただける方は8050円でお譲りします【商品】カシオ PX-120スタンドは5000円前後するものと思います【動作】動作確認済みです【状態】ややキズ、汚れありです【付属品】本体アダプターペダルスタンド譜面台説明書はありませんが、カシオのサイトから無料で閲覧可能。【発送】カバーに包んでメルカリ発送梱包便にて発送。梱包含め業者様にお願いをします。【注意事項】※動作に問題はありませんが、汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどがございます。画像をご確認の上、ご購入下さい。※トラブル防止のため、必ず状態の確認をお願いいたします。気になる点はお気軽にコメントしてください。※初期不良などは必ず受取評価前にご連絡をお願いいたします。誠実に対応させていただきます。受取評価後の返品はできませんのでお気をつけください。※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。付属品の欠品等ご不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご購入前にお問い合わせ下さい。種類···キーボード・シンセサイザープリビア、電子ピアノアクセサリー・パーツ···スタンド