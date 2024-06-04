モンシェリ　ドッグスリング

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moncheriドッグスリングメッシュ付きです＊新品未使用です。購入前にコメントをお願いします。サイズ:Fカラー:ベージュ※カーキも出品しております名前の刺繍はありません縦25cm横37cmマチ12.5cmショルダー長さ78~114cm目安体重3.5kg耐荷重5kgmonchériらしいカラーがかわいいドッグスリングです。どちらのカラーも合わせやすく、前と両サイドにはポケットがあり収納抜群。バッグはダブルファスナー使用でロールアップ式右側にメッシュ窓あり。ショルダーベルトはウレタンクッション入り。キャリング時の肩への負担を和らげます。バッグ全体にもウレタンクッション入りなので使用中愛犬ちゃんを優しく包み込みます。飛び出し防止リード付きです。※商品は実家においてあり、取りに行くのに日数を頂きます。その為、遅ければ発送まで7-10日程かかってしまう可能性もありますのでお急ぎでない方でよろしくお願いします。他サイトにも出品していますので突然削除する可能性がございます。ご了承ください。他にも多数出品していますので合わせてご覧いただけますと嬉しいです。よろしくお願いします♪..用品の種類···キャリーバッグ・カート用品小型犬バックおでかけペットキャリーバッグトートソフトケース抱っこ紐スリングバックペットスリングおしゃれ可愛い犬猫ペットアモナージュamonangemilliongミリオンジャパン