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ロイヤルカナンユリナリーS/Oライト3キロ　犬用療法食
商品番号 I22138556495
商品名

ロイヤルカナンユリナリーS/Oライト3キロ　犬用療法食
ブランド名 ロイヤルカナン
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある商品の中から閲覧ありがとうございます。※新品ではありません。開封済みですので細かなことを気にされる方は購入をお控えください。■即購入可能です。お取引き中は1度でもご連絡いただける方のみお願い致します。■品名等→ロイヤルカナン　　　　　　ユリナリーs/oライト　　　　　犬用　3キロ　食事療法食■残量→3日前に購入。　　　　間違えて購入したことに気が付かず、　　　　1度、100グラムだけ使用しました。　　　　画像で残量ご確認ください。　　　　　■らくらくメルカリ便にて発送予定です。■質問お気軽にどうぞ♪以下必ずお読み下さい。↓※室内犬がおります。毛など十分に気を付けますが、気になる方は購入をお控え下さい。※専用やお取り置きはしておりませんのでご了承下さい。#ペットフード#犬#療法食#ユリナリー#ロイヤルカナン#ユリナリーS/Oフードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプ
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