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和柄 ブラウス ベージュ 落ち着き レトロ
商品番号 E52711155515
商品名

和柄 ブラウス ベージュ 落ち着き レトロ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

condition素材タグがありません⭐️サイズに関しましては、実寸をご参考にされて下さい。↓↓↓平置寸法肩幅38cm身幅50cm着丈58cm袖丈55.5cm若干の誤差はお許し下さいませ。商品によっては実寸サイズを基に表記サイズとは違うサイズを記載させて頂いております。実寸をお持ちの衣類と比べてサイズ感の参考にされてください。ボタンの掛け合わせ等で、メンズ・レディースの区別はしておりません。※古着となりますので多少の使用感、毛羽立ちがございます。小さなシミ等ある場合もございます。ご購入前にプロフィール欄一読お願いします。ご購入は、コメント順ではなく早い者勝ちとさせていただきます。古着の風合いがお好きな方のご購入お待ちしております。フォロー割実施中◻◻～¥2999で100円お値引◻◻◻◻◻¥3000～¥4999で200円お値引き◻◻◻◻◻◻◻◻¥5000円以上で300円お値引き◻◻◻◻◻ご購入前に、「フォローしました」とコメント頂ければ確認後お値引き致します！他にもレトロなお洋服ございます。↓↓↓#chocoレトロ#古着男子#古着女子#グリモワール#サンタモニカ#ストリート#クラシック#高円寺#下北沢#ヴィンテージ
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