美品＊スタジオクリップ×SUN VALLEY＊リネンブラウス

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一度着用しました。似たようなシャツが増えてしまったので出品致します。スタジオクリップとサンバレーのコラボ商品です。リネンの風合いが素敵なブラウスです。シャツとしても、羽織りで着ても素敵です！ichiプリットtumuguニコアンドゼロハチマブサマンサモスモスナチュラルランドリー等お好きな方にも！サイズ→サンバレーM・スタジオクリップFree着丈→約73cm、身幅→約80cm色→ホワイト