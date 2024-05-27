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美品＊スタジオクリップ×SUN VALLEY＊リネンブラウス
商品番号 C49290951839
商品名

美品＊スタジオクリップ×SUN VALLEY＊リネンブラウス
ブランド名 スタディオクリップ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一度着用しました。似たようなシャツが増えてしまったので出品致します。スタジオクリップとサンバレーのコラボ商品です。リネンの風合いが素敵なブラウスです。シャツとしても、羽織りで着ても素敵です！ichiプリットtumuguニコアンドゼロハチマブサマンサモスモスナチュラルランドリー等お好きな方にも！サイズ→サンバレーM・スタジオクリップFree着丈→約73cm、身幅→約80cm色→ホワイト
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