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ブラウス　水玉　フリーサイズ　赤
商品番号 M13865472447
商品名

ブラウス　水玉　フリーサイズ　赤
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

水玉のブラウスです写真は明るいですが、もう少し落ち着いた赤色ですサイズはMからLサイズ向きとの表記だったのでフリーサイズを選択しました身幅　約66センチ着丈　約52センチプロフィールご一読ください
http://narcologia.ru/goods/perforce255165.html
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