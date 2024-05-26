ブラウス　水玉　フリーサイズ　赤

水玉のブラウスです写真は明るいですが、もう少し落ち着いた赤色ですサイズはMからLサイズ向きとの表記だったのでフリーサイズを選択しました身幅 約66センチ着丈 約52センチプロフィールご一読ください



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