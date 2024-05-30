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美品　廃盤品　ヴィヴィアンウエストウッド　レオパド柄　パイル地バッグ
商品番号 J58933234740
商品名

美品　廃盤品　ヴィヴィアンウエストウッド　レオパド柄　パイル地バッグ
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···その他カラー···ブラウン種類···ハンドバッグ￥１２９００→￥１２５００→￥１２０００新宿伊勢丹で購入しました。キルティングの裏地もORBが沢山バッグの背面ポケットもORBカラーORBの刺繍も目立ってます。モノトーンのコーディネートに合わせると、レオパード柄が映えます。♪レオパード柄とカラーORB最強コンビです♪使用感がありますが、綺麗な方だと思います。画像11.12が近いお色です。前後　畳み線持ち手　汚れ　大きいサイズの方です。寸法画像追加しました。#ヴィンテージ#カラーORB刺繍以上の件自宅保管に御理解頂ける方ご質問等ありましたら、コメントください。コンパクトの梱包が難しいので折り畳まず８０サイズの箱でらくらくメルカリ便の発送にします。箱はリサイクル品になります。
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