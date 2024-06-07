HERMES エルメス スカーフ カレ90 SERENITE セレニテ オレンジ ...

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＊ご覧いただきありがとうございます＊◆商品説明HERMESエルメススカーフカレ90SERENITEセレニテ竹花柄シルク100%◆状態未使用品です。汚れ等は見受けられませんでした。目視で確認している為見落としがある可能性がありますがご了承下さい。◆カラーオレンジ系◆サイズ約90cm×90cmその他内容は写真に掲載されているものが全てになります。中古品のため気にされる方はご遠慮ください。即購入可能です。