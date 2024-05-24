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LIP SERVICE マルチwayリボンブラウス
商品番号 W21595100432
商品名

LIP SERVICE マルチwayリボンブラウス
ブランド名 リップサービス
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9/29最終お値下げ❌♡♡定価￥7590シフォン×とろみ素材を組み合わせたマルチウェイブラウス。前後着やネックのリボンの結び方で多彩な表情を楽しむことができます。袖も取り外し可能なので、スリットやノースリーブのアレンジも◎ワードローブに1着あると重宝すること間違いなしです！カラー···ホワイト
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LIP SERVICE マルチwayリボンブラウス
マルチwayリボンブラウス[品番：LINW0001992]｜LIPSERVICE（リップ ...
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