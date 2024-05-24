LIP SERVICE マルチwayリボンブラウス

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9/29最終お値下げ❌♡♡定価￥7590シフォン×とろみ素材を組み合わせたマルチウェイブラウス。前後着やネックのリボンの結び方で多彩な表情を楽しむことができます。袖も取り外し可能なので、スリットやノースリーブのアレンジも◎ワードローブに1着あると重宝すること間違いなしです！カラー···ホワイト