サイコバニー ポロシャツ ゴルフ レディース ネイビー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ネイビーです。襟の裏地とボタンのところが赤と白のストライプになっています。見頃のスリットの部分にも赤と白のラインが入っています。肩幅38.5cm袖丈20cm身幅43cm着丈58cm目立った汚れや傷はありませんが中古になりますのでその点ご了承いただける方、ご購入ください。どうぞよろしくお願いします。
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