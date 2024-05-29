アメリ　CUP IN EMBROIDERY LOGO TANK TOP

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商品詳細
アメリヴィンテージオンラインで購入しました。2回ほど着用しましたが、タンクトップが似合わない気がするので手放します。
http://narcologia.ru/goods/rouge818210.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle193225.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical373001.html
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CUP IN EMBROIDERY LOGO TANK TOP/キャミソール・タンクトップ/M/コットン/BLK
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