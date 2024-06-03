レイヤードドレスシャツ 黒

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商品詳細
ブラックのメンズドレスシャツになります。一見ごく普通のシャツに見えますが、前面はめくれるようなレイヤード、背面は上部に1枚追加されたレイヤードが設けられるため、かなりモードなデザインになります。ボタンは無いものの、開襟シャツのため非常に気心地が良い1着になっております。この1枚で黒シャツに差をつけられます。165-175cmの細身の方向けですが、ドレープやレイヤードがあるためゆったり着て頂けます。この機会にぜひ。
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