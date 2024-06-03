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レイヤードドレスシャツ 黒
商品番号 P42980210492
商品名

レイヤードドレスシャツ 黒
ブランド名 ノーアイディー
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラックのメンズドレスシャツになります。一見ごく普通のシャツに見えますが、前面はめくれるようなレイヤード、背面は上部に1枚追加されたレイヤードが設けられるため、かなりモードなデザインになります。ボタンは無いものの、開襟シャツのため非常に気心地が良い1着になっております。この1枚で黒シャツに差をつけられます。165-175cmの細身の方向けですが、ドレープやレイヤードがあるためゆったり着て頂けます。この機会にぜひ。
http://narcologia.ru/goods/waveform24917.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring476596.html
http://narcologia.ru/goods/reboot389136.html
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