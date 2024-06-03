☆新品☆ アディダス Ｔシャツ レディース

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商品詳細
☆カラー ブラック☆サイズ バスト84〜88cm 身長162〜168cm☆素材 本体 綿100% 袖 ポリエステル79% ポリウタレン21% リブ部分 綿95% ポリウタレン5% 左肩部分はシースルー☆その他 新品、未使用 目立ったシミ、キズはないと判断してい ますが、自宅保管につき、神経質な方は ご遠慮下さい。 小さく折りたたんで発送します。
http://narcologia.ru/goods/providence71694.html
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