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☆新品☆ アディダス Ｔシャツ レディース
商品番号 C91374148753
商品名

☆新品☆ アディダス Ｔシャツ レディース
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,672 円
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商品詳細

☆カラー　ブラック☆サイズ　バスト84〜88cm　　　　　身長162〜168cm☆素材　　本体　綿100%　　　　　袖　　ポリエステル79%　　　　　　　　ポリウタレン21%　　　　　リブ部分　綿95%　　　　　　　　　　ポリウタレン5%　　　　　左肩部分はシースルー☆その他　新品、未使用　　　　　目立ったシミ、キズはないと判断してい　　　　　　　　ますが、自宅保管につき、神経質な方は　　　　　　ご遠慮下さい。　　　　　小さく折りたたんで発送します。
http://narcologia.ru/goods/providence71694.html
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