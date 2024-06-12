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ラルフローレン　ブラウス　未使用
商品番号 T43838389189
商品名

ラルフローレン　ブラウス　未使用
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

POLORALPHLAURENブラウスになります。未使用タグ無しです。肩にギャザーが入っていてすごくカワイイです。ボタンも素敵です。素材レーヨン100%サイズ平置き着丈65肩幅40ウエスト40カラー···薄いピンク袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏
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