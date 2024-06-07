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MARC JACOBS ショルダーバッグ　グレージュ　美品
商品番号 R26399150420
商品名

MARC JACOBS ショルダーバッグ　グレージュ　美品
ブランド名 マークジェイコブス
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マークジェイコブズのショルダーハンドバッグカラーはグレージュ。数回使用しましたが、状態は良いです。ショルダーは取り外し可能なので、他のものにかえても、面白いと思います！カジュアルでも、キレイめでも、何にでも対応できます。●サイズ：縦幅20cm横幅23cmマチ7cm●素材：牛革●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/cowpox38839.html
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