MARC JACOBS ショルダーバッグ　グレージュ　美品

マークジェイコブズのショルダーハンドバッグカラーはグレージュ。数回使用しましたが、状態は良いです。ショルダーは取り外し可能なので、他のものにかえても、面白いと思います！カジュアルでも、キレイめでも、何にでも対応できます。●サイズ：縦幅20cm横幅23cmマチ7cm●素材：牛革●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



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