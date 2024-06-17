【美品】LouisVuitton ポルトフォイユ・サラ　エピ

カラー···ピンク財布形···長財布ルイヴィトンのエピシリーズのピンク長財布です。５〜6年前にマカオの店舗で購入しました。使用期間は1年ほどですが、最初のうちは付属の布のケースに入れて使用していたため比較的綺麗な状態です。小銭入れの中は少し汚れがありますが、外側内側も目立った汚れはありません。写真7・８枚目の通り少し傷がありますが、よく見ないとわからないレベルだと思います。箱はありません。気になる部分や追加の写真が必要であればコメントください。あくまでも中古品であることをご理解いただける方はよろしくお願いします。



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