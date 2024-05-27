ノースフェイス　サミットフリース

黒レディース サイズXLブラック韓国のお土産でいただきました。ワンシーズン着用しました。軽くて暖かいです。肩幅 39脇下48着丈60中古品にご理解いただける方よろしくお願い致したします。簡易包装での発送です。



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