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ノースフェイス　サミットフリース
商品番号 J60731682114
商品名

ノースフェイス　サミットフリース
ブランド名 ザノースフェイス
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒レディース　サイズXLブラック韓国のお土産でいただきました。ワンシーズン着用しました。軽くて暖かいです。肩幅　39脇下48着丈60中古品にご理解いただける方よろしくお願い致したします。簡易包装での発送です。
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