acca ファントムジュエルクリップM

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商品詳細
カラー···ブラックこちらで新品未使用でおゆずりいただいたものですが、私の髪の長さではまとまらず、泣く泣くの出品です。。試着のみですのでほぼ未使用、目立った傷や汚れ、バネの緩みはありませんが、神経質な方や完璧を求められる方はお控えください。素材：樹脂、真鍮（バネ）原産国：イタリア幅：7.3cm高さ：3.3cm奥行き：2.8cm商品番号:70323026カラー:ブラックガンメタ(BKGUN)定価:¥20900(税込)
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