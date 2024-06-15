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美品 ルイヴィトン 長財布 モノグラム ポルトフォイユ アストリッド
商品番号 Q93416107851
商品名

美品 ルイヴィトン 長財布 モノグラム ポルトフォイユ アストリッド
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 15,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▪️ブランドルイヴィトンLouisVuitton▪️商品長財布レディースモノグラムポルトフォイユアストリッドロングウォレットLOUISVUITTONM61781▪️商品状態画像通りになります。全体的に綺麗状態になりますトラブル防止の為気にる点がありました購入前コメントにてお願いします▪️シリアルナンバーあり中古品ですので潔癖な方はご遠慮下さい
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