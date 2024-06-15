美品 ルイヴィトン 長財布 モノグラム ポルトフォイユ アストリッド

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商品詳細
▪️ブランドルイヴィトンLouisVuitton▪️商品長財布レディースモノグラムポルトフォイユアストリッドロングウォレットLOUISVUITTONM61781▪️商品状態画像通りになります。全体的に綺麗状態になりますトラブル防止の為気にる点がありました購入前コメントにてお願いします▪️シリアルナンバーあり中古品ですので潔癖な方はご遠慮下さい
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