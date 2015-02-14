エルベシャプリエ トートバッグ　赤

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商品詳細
数回使用しました。自宅保管のため神経質な方のご購入はお控えください。中古品とご理解の上、ご購入ください。発送は平日のみとなりますのでご了承下さい。エルベシャプリエトートバッグトート軽量ナイロン
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