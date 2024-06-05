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デニムジャケット ボア ジョンブル カーキ フリーサイズ
商品番号 N28842861177
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デニムジャケット ボア ジョンブル カーキ フリーサイズ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,432 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！まとめ買いでの購入時は、購入前にコメントください。#古着屋Panda_レディース服一覧はこちら#古着屋Panda_レディースアウター一覧はこちら---------------------------------------------☆商品についてブランド:ジョンブル/johnbullカラー:カーキ素材:コットンサイズ:フリーサイズ着丈61cm身幅44.5cm袖丈56.5cm肩幅37.5cm※若干の誤差はご容赦ください商品状態:数回着用のみで目立ったシミや汚れはないと思います。付属品:なし当商品は中古品です。完璧を求められる方はご遠慮ください。☆発送について匿名配送、追跡付きで発送します。発送はコンパクトに折り畳ませていただき、最安値の方法で送らせていただきます。たたみジワはご容赦ください。☆梱包について本体を防水対策して、包装して発送させていただきます。不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
http://narcologia.ru/goods/unusable4374.html
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