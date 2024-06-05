オールドグッチ シェリーライン PVC GG柄 ワンショルダーバッグ

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素材···牛革(本革)、ビニールオールドシリーズ···オールドグッチ種類···その他ショルダーバッグGUCCIグッチオールドグッチシェリーラインPVCGG柄ショルダーバッグワンショルダー肩掛けブラウンヴィンテージ■サイズ縦：約20cm横：約27.5cmまち：約5.5cmショルダー長さ：約79.5cm(調整)実寸サイズです。多少の誤差はご了承下さい。■カラーブラウン茶■素材PVCレザー■仕様内側：ファスナー無しポケット×1 ファスナー有りポケット×1■状態型崩れ、擦れ、汚れ、革変色、革破れ、糸ほつれカラー···ブラウンオールドシリーズ···オールドグッチ種類···その他ショルダーバッグ掲載写真にある様に本体底面上ほつれ、破れ、擦り傷あります。全体的に状態は良くありません補修前提でご購入お願いします。