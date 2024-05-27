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シンディベンディ✿Tシャツ
商品番号 B40924010016
商品名

シンディベンディ✿Tシャツ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初めましてご覧頂きまして有難うございます。シンディベンディ✿ビックリボンにcuteな赤リップのTシャツになります❀.(*´▽`*)❀.※お写真はイメージです。Tシャツのみの販売になります。おサイズフリーサイズです。一度着用致しました。ホームクリーニング済です。肩幅:約41cm袖丈:約20cm身幅:約49cm着丈:約63cm多少の誤差はご理解ください。※自宅保管になりますのでご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)※コンパクトにして発送致します。#シンディベンディ#Tシャツ
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