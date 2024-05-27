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商品詳細
初めましてご覧頂きまして有難うございます。シンディベンディ✿ビックリボンにcuteな赤リップのTシャツになります❀.(*´▽`*)❀.※お写真はイメージです。Tシャツのみの販売になります。おサイズフリーサイズです。一度着用致しました。ホームクリーニング済です。肩幅:約41cm袖丈:約20cm身幅:約49cm着丈:約63cm多少の誤差はご理解ください。※自宅保管になりますのでご理解のほど、どうぞよろしくお願い致します(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)※コンパクトにして発送致します。#シンディベンディ#Tシャツ
http://narcologia.ru/goods/assessor265303.html
http://narcologia.ru/goods/stage518997.html
http://narcologia.ru/goods/troupe267111.html
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