クリスチャンディオールキャミソール

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商品詳細
クリスチャンディオールのヴィンテージキャミソールです。サイズは36で素材はコットンとシルクです。グレーイッシュグリーンのシックなキャミソールです。インポートコレクションのヴィンテージで貴重なアイテムです。さすがディオールのキャミソールと思われるディテールのデザインでオシャレなのでこれだけでも着用可能です。もちろんインナーやジーンズ等のカジュアルなコーディネートも素敵だと思います。ヴィンテージディオールの珍しいコレクションですのでお探しの方は是非ご検討ください。
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