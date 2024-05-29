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クリスチャンディオールキャミソール
商品番号 X32079226935
商品名

クリスチャンディオールキャミソール
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリスチャンディオールのヴィンテージキャミソールです。サイズは36で素材はコットンとシルクです。グレーイッシュグリーンのシックなキャミソールです。インポートコレクションのヴィンテージで貴重なアイテムです。さすがディオールのキャミソールと思われるディテールのデザインでオシャレなのでこれだけでも着用可能です。もちろんインナーやジーンズ等のカジュアルなコーディネートも素敵だと思います。ヴィンテージディオールの珍しいコレクションですのでお探しの方は是非ご検討ください。
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