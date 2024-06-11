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フランク\u0026アイリーン ROSE 希少サイズS 半袖シャツ ガーゼ 水色 bg4
商品番号 P20520095396
商品名

フランク\u0026アイリーン ROSE 希少サイズS 半袖シャツ ガーゼ 水色 bg4
ブランド名 フランクアンドアイリーン
特別価格 税込 2,067 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Frank\u0026Eileenフランク\u0026アイリーン半袖シャツROSEオープンカラー希少サイズS水色レディースフランク\u0026アイリーンの半袖シャツです。ガーゼの様な柔らかな肌触りで、ゆったりしたサイズ感がとても心地よく快適にお過ごしいただけます。清涼感をイメージする鮮やかな水色で、とってもキレイなお色です。目立った難なく綺麗な状態です。※ガーゼのような柔らかな素材上、お写真6のような生地の開きが多少ございます。お探しの方はぜひ！〇サイズS肩幅約64cm身幅約58cm袖丈約11cm着丈約68cm〇素材綿100%ご質問ございましたら、お気軽にご連絡ください^^※計測値の多少の誤差はご了承ください※自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷・汚れなども許せない方はご遠慮ください※タイトルや説明文にない付属品や撮影小物は付きません。※圧縮して梱包させていただく場合がございます。他にもお洋服出品していますのでご覧ください♪#Kona洋服出品中bg4素材...コットンカラー...ブルー袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...夏
http://narcologia.ru/goods/rouge225310.html
http://narcologia.ru/goods/waveform655917.html
http://narcologia.ru/goods/providence983094.html
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