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DEUXIEME CLASS ドゥーズィエムクラス レースノースリーブブラウス
商品番号 U25193351683
商品名

DEUXIEME CLASS ドゥーズィエムクラス レースノースリーブブラウス
ブランド名 ドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DEUXIEMECLASSEドゥーズィエムクラスレースノースリーブブラウス裏地付きカラー　ブラック素材　レーヨン67％　　　ナイロン33％　　　(レース部分)　　　キュプラ100％　　　(裏地)サイズ　着丈39センチ　　　　身幅68センチ　　　　(前身ごろ)　　　　着丈40センチ　　　　身幅63センチ　　　　(後身ごろ)総レースと裏地付きのノースリーブブラウスフォーマルな場ではもちろんですが、シャツのインナーやデニム合わせでカジュアルダウンさせて着ていただいてもオシャレですとても綺麗なレースなのでこれだけでとても印象的になります数回着用しましたが、キズ引っかけなどはありません綺麗に保管をしておりますが、家庭での保管になりますので、ご理解していただける方にお譲りしたいと思っています神経質な方はご遠慮下さいご質問等あればお気軽にコメント下さいカラー...ブラック柄・デザイン...レースカップ...カップなし季節感...春,夏,秋,冬
http://narcologia.ru/goods/scissoring181996.html
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