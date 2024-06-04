36Quatre-Neuf シャツ

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◆サイズ◆Fサイズ着丈73cm身幅52cm肩幅40cm袖丈60cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。◆状態◆→1←１：新品２：ダメージ無し超美品３：多少の使用感 美品４：程よい状態 普通５：まだまだ使えるUSED感６：かなり使用感 若干難あり７：全体的に使用感 難あり中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。◆その他、注意事項◆2