【真作】谷口英雄/富士山図/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AD-25

【真作】【参考】谷口英雄 日本画家。明治41年（1908）京都生。京都絵画専門学校卒。山元春挙・西山翠嶂に師事し、帝展、新文展と入賞を続け、日展で特選１回。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は多少の巻きシワあります。表装は地に多少の糊シミあります。 桐共箱付 軸丈 縦 144cm×幅 72cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。



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