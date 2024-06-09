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【真作】谷口英雄/富士山図/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AD-25
商品番号 H19447023875
商品名

【真作】谷口英雄/富士山図/山水図/横物/掛軸/名家伝来/AD-25
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 6,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】谷口英雄　日本画家。明治41年（1908）京都生。京都絵画専門学校卒。山元春挙・西山翠嶂に師事し、帝展、新文展と入賞を続け、日展で特選１回。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は多少の巻きシワあります。表装は地に多少の糊シミあります。　　桐共箱付　　　　軸丈　縦　144cm×幅　72cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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