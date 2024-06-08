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アーバンリサーチドアーズ リネンワイドシャツ 比翼仕立て 長袖 F
商品番号 B80064828319
商品名

アーバンリサーチドアーズ リネンワイドシャツ 比翼仕立て 長袖 F
ブランド名 アーバンリサーチアイテムズ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▽サイズOne総丈：73.0肩幅：53.0身幅：58.0袖丈：46.5※多少の誤差はご容赦ください。▽カラーピンク系こちらからゆずっていただいのですが、自分の思っていた、色味と違っていたので出品させてもらうことにしました。１度時短で羽織ました、１度洗濯もしました。前者様からは目立った傷や汚れなしの状態で購入しました。
http://narcologia.ru/goods/freezer465098.html
http://narcologia.ru/goods/stage460997.html
http://narcologia.ru/goods/freshman83956.html

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